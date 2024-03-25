Uyarılara rağmen yine asıldı: Murat Kurum afişi tramvay seferlerini aksattı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 14:37

Güncelleme: 25.03.2024 - 14:37

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar T1 tramvay hattının Galata Köprüsü durağında AKP'nin astığı Murat Kurum seçim afişinin enerji teline dolanması nedeni ile seferler bir saat aksadı.

Metro İstanbul yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yurttaşlara şöyle duyurdu:

“T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattımızda Galata Köprüsü üzerinde uyarılara rağmen asılan afişin katener (enerji) teline dolanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.”

#MetroDuyuru #T1

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde uyarılara rağmen asılan afişin katener (enerji) teline dolanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. pic.twitter.com/osHRUFfqiZ — Metro İstanbul (@metroistanbul) March 25, 2024

Seferler yapılan çalışmanın ardından bir saat sonra normale döndü.

İKİ HAFTA ÖNCE AYNI DURUM YAŞANMIŞTI

Yaklaşık iki hafta önce de aynı nedenden dolayı yine aynı durakta ulaşım aksamaya neden olmuştu.



