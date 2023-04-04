Uygulama resmen başladı, uzmanı uyardı: 'Yakıt tüketimini artırıyor'

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:14

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 10:14

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Aralık 2022’de başlamıştı.

5 aylık sürecin ardından zorunlu kış lastiğinin 1 Nisan tarihinden itibariyle erdi.

Kırıkkale Sanayi Sitesinde oto lastik tamircisi Furkan Özmert, uygulamanın sona ermesiyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte müşterilerinin lastiklerini değiştirmeye başladığını belirten Özmert, sürücülere de uyarılarda bulundu.

"YAZINDA KIŞ LASTİĞİ KULLANMAK YAKITI ARTIRIYOR"

Yaz lastiklerinin takılmasının önemli olduğunu belirten Özmert, "Özellikle ticari araçlarda kışlık lastik mecburi olduğu için onlarda daha fazla yoğunluk yaşıyoruz. Fakat hususi araçlarda ticari araçlar gibi yoğunluğumuz olmadı. Kışın yaz lastiği, yazın da kış lastiği kullanmak hem yakıtı artırıyor hem de ses yapıyor" diye konuştu.