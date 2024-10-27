'Uygunsuz hareket' uyarısı için indiği kayalıkta mahsur kaldı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 11:52

Güncelleme: 27.10.2024 - 11:52

Olay, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Kültür Parkı’nda bulunan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklarda iddiaya göre "uygunsuz" halde gördüğü bir kişiyi uyarmak isteyen Nurettin M. A. (27), mahsur kaldı.

Yaklaşık 35 metre yükseklikteki kayalıklarda sıkışan Nurettin M. A., çevredekilerden yardım istedi. Kayalıklarda mahsur kalan genci görenler olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

"TERBİYESİZ ADAMA CEZA KESEYİM DERKEN..."

İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla oluşturdukları düzenek yardımıyla Nurettin M. A.’yı bulunduğu yerden kurtarmak için uzun süre uğraş verdi. Başarılı bir operasyonun ardından genç, bulunduğu yerden kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak bulunduğu yerden çıkarılan Nurettin M. A., “Aşağıda terbiyesiz bir adam vardı, ona ceza keseyim derken yanlışlıkla kendime ceza kestim” dedi.