Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu olan Jahrein'den Elçin Sangu'ya 'çomar' davası... Sosyal medya hesabından paylaştı!

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu bulunan ve sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle tanınan Ahmet Sonuç, kendisine 'çomar' dediği gerekçesiyle oyuncu Elçin Sangu'ya hakaret davası açtı.

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklu olan Jahrein'den Elçin Sangu'ya 'çomar' davası... Sosyal medya hesabından paylaştı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:51

Sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle tanınan ve 13 gündür tutuklu bulunan Ahmet Sonuç'un, ünlü oyuncu Elçin Sangu’dan şikâyetçi olduğu ortaya çıktı. 'Müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar' suçlamasıyla tutuklanan Jahrein, Elçin Sangu’nun kendisine 'çomar' dediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Sonuç, şikâyet dilekçesinde Elçin Sangu’nun 27 Mayıs 2024'te sosyal medya üzerinden, "Gamerın çomarına denk geldik" ifadelerini kullandığını belirtti.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ise, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Jahrein’in kendisinden şikâyetçi olduğu dilekçenin fotoğrafını paylaştı ve “Jahr…….shahash ahhhh beee hiç sekmez klasik” yorumunda bulundu.

 


Etiketler: #jahrein #Elçin Sangu

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