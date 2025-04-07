Uyku ilacı ve alkol alınca kalbi durdu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde şüpheli ölüm vakası yaşandı.

Uyku ilacı ve alkol alınca kalbi durdu
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İHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:06

Olay, gece saat 03.30 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Naim Süleymanoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; uyku ilacı ve ardından alkol aldığı değerlendirilen 36 yaşındaki Cemal Çavuş’un aniden kalbi durdu.

Durumun 112’ye bildirilmesinin ardından olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbi duran şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Hastanedeki uğraşlar da sonuç vermedi. Kalbi duran vatandaş tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Şüpheli ölüm vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ

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