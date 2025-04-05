Kendi ürettiği alkolden yaşamını yitirdi
Ankara'da kendi ürettiği alkolden tükettiği iddia edilen kişi, sokak ortasında yürürken rahatsızlanıp hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Önder Mahallesi Siteler mevkisinde meydana geldi.
Caddede beraber yürüyen iki kişiden biri, rahatsızlanıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların kontrolünde yere düşen kişinin öldüğü belirlendi.
İsmi açıklanmayan kişinin kendi yaptığı alkolden tükettiği ve rahatsızlanıp yaşamını yitirdiği değerlendirilirken kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nun incelemesiyle belirlenecek.
Öte yandan ölen kişinin arkadaşıyla yürürken rahatsızlanıp yere düştüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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