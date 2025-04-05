Berna Laçin'den 'alkol boykotu' çağrısı

Yayınlanma: 05.04.2025 - 13:26

Güncelleme: 05.04.2025 - 13:26

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Berna Laçin, son olarak alkollü içki boykotu çağrısında bulundu. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararlara sert tepki gösteren ve yaşanan olayların ardından hastaneye kaldırıldığını belirten Laçin, boykot çağrılarıyla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde, 2 Nisan boykot çağrısının ardından X hesabının kapatıldığını duyuran Laçin, yeni bir hesaba geçiş yaparak '@bernalacin355' kullanıcı adıyla paylaşımlarına devam etti.

Laçin, alkollü içki boykotuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Siz dinleyin beni kardeşim. Gelin 1 gün alkollü içki boykotu yapalım. Al diye ısrar edemezler, Bakanlar tekel kuyruğuna giremezler, Niye içmedin diye gözaltı da yapamazlar, soruşturma da açamazlar ve emin olun, etkisini sıkı hissederler" ifadelerini kullandı.

Laçin, boykot çağrısını yaparken, yanlış anlaşılmaması adına "Yanlış anlaşılmasın sağlıklı yaşam için yani" notunu eklemeyi de ihmal etmedi.