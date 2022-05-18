'Uyku ilaçlı poğaça verilip, telefonum ve param çalındı' diyerek şikayetçi oldu

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:24

İstanbul'da yaşayan Oktay Güven, Antalya'daki bir duruşmaya, Yalova'dan otobüse binerek gitmek üzere yola çıktı. Eskihisar-Topçular arasında sefer yapan arabalı vapura binen Oktay Güven, çay içmek için seyir terasına çıktı.

Güven'in yanına iddiaya göre biri 50'li, diğeri ise 30'lu yaşlarda 2 kişi geldi. Kimliği belirsiz kişiler Güven'e, poğaça ikram etti. Bunun üzerine o da kendilerine çay ısmarladı. Güven, bir süre sonra kendinden geçip, ardından uykuya daldı.

TELEFONU İLE CÜZDANDAKİ 600 TL YOK OLDU

Daha sonra Topçular Feribot İskelesi'nden 500 metre uzaklıktaki yeşil alanda uyanan Güven, telefonu ile cüzdandaki 600 TL'nin alındığını fark etti. Bu süreçteki hiçbir şeyi hatırlamayan Güven, çevredekilerin yardımıyla Yalova'ya gidip, jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Tüm parası çalınan Güven, Yalova Belediyesi'nde ücretsiz konakladı.

Uyku halinin devam ettiğini öne süren Oktay Güven, "Yapılan bir duruşmada, tanık olarak ifade vermem için Antalya'ya gitmek gerekiyordu. Engelli olduğum için Marmararay'ı ücretsiz kullanıyorum. Bu şekilde Eskihisar'a kadar geldim. Amacım, daha az masraf yapmak için Eskihisar ile Topcular arasında sefer yapan feribota binip Yalova'ya gitmek, oradan da otobüs ile Antalya'ya hareket etmekti. Saat 22.30 sıralarında feribotta yanıma gelen 2 kişi bana poğaça gibi bir şey ikram etti. Ben de onlara çay ısmarladım. Poğaçayı yedikten sonrasını hatırlamıyorum. Saat 03.30 sıralarında Topçular İskelesi yakınlarında böyle yatık vaziyette uyandım. Arka cebimdeki cüzdan ön cebimdeydi. İçinde bulunan 600 TL yoktu. Cep telefonum alınmıştı. Geçen süreci hiç hatırlamıyorum" dedi.

Güven, şöyle konuştu:

"Buraya ben mi indim onlar mı indirdi bilmiyorum. Mesai saatinin başlamasını bekledim. Daha sonra şikayetci oldum. Bu süreçte Yalova Belediyesi beni ağırladı. Hala kendime gelmiş değilim. Uyku halim devam ediyor. Telefonumu ve paralarımı çalan kişilerden şikayetçiyim. Bana parasal destekte bulunan valilik, Antalya'ya gönderecek."

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.