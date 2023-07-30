Uykudan uyandırılan genç, evinin kapısında öldürüldü

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:57

Güncelleme: 30.07.2023 - 13:27

İmaret Mahallesi 169. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede, gece saat 01.15 sıralarında kimliği belirsiz 1’i kadın 3 kişi annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Mehmet Ali Başar’ın (24) kaldığı binaya geldi.

Şahıslar daha sonra Mehmet Ali Başar’ın yaşadığı dairenin zilini çalarak kapının açılmasını bekledi. Şüpheliler, uykudan uyanarak kapıyı açan Mehmet Ali Başar’a tabanca ile ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Başar, göğsüne isabet eden 2 kurşunla evinin kapısında kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Mehmet Ali Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, olaydan sonra plakası tespit edilemeyen araçla kaçan cinayet zanlılarını yakalayabilmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.