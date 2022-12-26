'Uykusunda öldü' denilen 19 yaşındaki İclal'in öldürüldüğü ortaya çıktı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 14:05

Diyarbakır'da dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları İclal Şimşek’in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek’in boynunda izler tespit etti. Şimşek’in annesi M.K.,(39), babası Kadri K. ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K.(16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şimşek’in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.’nın işlediği tespit edildi.

EVLİ OLDUĞU ERKEKLE SORUNLAR YAŞAMIŞ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek’in 2 yıl önce evlenerek Mersin’e yerleştiği, evli olduğu erkekle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.