Restoranda cinayet: İş insanı, tartıştığı akademisyeni öldürdü
Ankara'da iş insanı Polat Aykaç, restoranda yemek yerken tartıştığı akademisyen Güven Çaprak'ı tabancayla başından vurarak öldürdü. Aykaç olayın ardından gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.
İş insanı Polat Aykaç iddiaya göre, birlikte yemek yediği arkadaşlarından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, belindeki ruhsatlı tabancayı çıkarıp Çaprak'ın başına bir el ateş etti. Çaprak, olay yerinde hayatını kaybederkeni Aykaç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çaprak'ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.
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