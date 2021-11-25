Uykusuz'dan 'Ali Erbaş' kapağı
Uykusuz dergisi, bu haftaki kapağında "Bütçemizle planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz" diyen Ali Erbaş'a yer verdi.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu hafta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'bütçe' açıklamasını kapağına taşıdı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet’in dev bütçesine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Bütçemizin yüzde 96’sı maaşlara, personel masraflarına gidiyor. Geriye kalıyor yüzde 4. O, yüzde 4’le biz planladığımız hizmetlerin yarısını bile yapamıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Derginin kapağı şu şekilde:
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