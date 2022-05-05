Uykusuz'dan 'bayram' kapağı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 07:34

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına Ramazan Bayramı'nı taşıdı.

Derginin kapağındaki karikatürde çocukların bayram ziyareti için bir ailenin kapısını çaldığında ailenin "Bizi biraz daha idare etseniz..." dediği görülüyor.

Derginin kapağı şöyle: