Uykusuz'dan Erdoğan göndermeli kapak

20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:04

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı. Kapağında kepenk kapatan bir esnafa yer veren dergi, "İsteyen herkesin çalışacak işi vardır" sözleriyle işsizliği görmezden gelen Erdoğan'a gönderme yaptı.

Uykusuz’un kapağında mart ayında iflas eden esnaf sayısının 10 bin 226 olduğu bilgisine de yer verildi. Kapaktaki görselde kepenk kapatan esnafın "Demek ki yeterince istemiyormuşum" dediği görüldü.