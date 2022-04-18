Uykusuz’dan bir Nebati kapağı daha!
Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında yeniden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yer verdi. Dergi, "Görevden affını isteyecek" sözleriyle dikkat çeken bir ironide bulundu.
Daha önce 'yastık altı'ndaki altınları sisteme sokan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili bir kapak yapan Uykusuz dergisi, yeniden Bakan Nebati'yi kapağına taşıdı.
Bakan Nebati'nin "Enflasyondaki artışın geçici olduğunu değerlendiriyoruz' sözlerine atıfta bulunan Uykusuz dergisi, 'Bence en sonunda enflasyon görevden affını talep edecek' ironisiyle dikkat çeken göndermede bulundu.
İşte o kapak:
Öte yandan "Madem gün yapıyorsunuz, altın ilk bende toplansın” sözleriyle gönderme yapan Uykusuz'un kapağı ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hakaret olmadığı sürece sorun yok, bunlar hayatın hoş yanları.. Çok zekice ve komik" yorumunda bulunmuştu.
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