'Uyum' haftasının ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu
Anaokulları ve ilkokul 1'inci sınıfların uyum haftasının başlamasıyla İstanbul trafik yoğunluğu yüzde 51'e ulaştı. Özellikle Cevizlibağ Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Eylül ayına girilmesiyle; Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında eğitime başladı. Öğrencilerin, eğitimin ilk gününde servislerle ve velilerinin özel araçları ile okula yolculukları başlarken, İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluştu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri uyum haftası kapsamında bugün eğitime başladı. Yapılan duyurunun ardından bir kısım öğrenci servislerle okullarına giderken, bir kısmı ise velilerin özel araçları birlikte okullara gitmeye başladı.
YÜZDE 51'İ AŞTI
Sabah saatlerinden itibaren yollara dökülen araçlar İstanbul’un birçok noktasında yoğun trafik oluşturdu. Haftanın da ilk iş günü olması nedeniyle trafik yüzde 51’i geçti. Cevizlibağ Ankara istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.
Okulların açılmasıyla birlikte servisler de yollara döküldü. Çocuğunu uyum haftasında kendi aracıyla okula götürmek isteyen veliler de servislerle birlikte yoğun trafik oluşmasına neden oldu.
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