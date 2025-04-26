'Uyumadan tetikte izleyeceğim' demişti… Şener Üşümezsoy şimdi de Ahmet Ercan'a yüklendi: 'Bırakın o uyumasın, bunların hepsi palavra!'
Hocaların "deprem" kavgası sürüyor. Son olarak, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim" diyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a "İstanbullu uyusun çünkü bunların hepsi palavra" diyerek tepki gösterdi.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor.
AFAD'dan edinilen bilgiye göre, dün saat 20.33'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü. Sarsıntının deniz yüzeyinin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.
Saat 21.07'de 3,7 büyüklüğündeki artçı da 7,02 derinlikte meydana geldi. Bir artçı daha meydana geldi; bunun büyüklüğü de 3,5 olarak ölçüldü.
PROF. DR. ERCAN: UYUMADAN TETİKTE GELİŞMELERİ İZLEYECEĞİM
Peş peşe artçıların ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:
"Trakya kolu üzerinde olan M6,2 deprem artçı depremlerle gerilimini doğuya doğru aktarırken, beklemediğim biçimde doğudaki sağlam İstanbul koluna sıçradı. 20.05 de de olan M4,6’lık küçük deprem odağı tam da Küçükçekmece önünde M6,7 olarak beklediğim depremin odağıyla çakıştı.
Eğer bundan sonra olacak artçı depremler İstanbul kolu üzerinde dizilerek sürerse, bu kez çok çekinilecek bir durumla karşı karşıyayız demektir. Uyumadan tetikte gelişmeleri izleyeceğim. Sürmezse kaygımız biter."
ÜŞÜMEZSOY'DAN ERCAN'A CEVAP: BUNLARIN HEPSİ PALAVRA
Gazeteci Sevilay Yılman, Ercan'ın paylaşımlarının ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile telefonda görüştüğünü ve Ercan'ın ifadelerini sorduğunu söyledi.
Yılman, Üşümezsoy'un verdiği cevabı şöyle paylaştı:
“Bırak o uyumasın. Sen mışıl mışıl uyu. İstanbullu uyusun çünkü bunların hepsi palavra. 2 günden bu yana olan tüm sarsıntılar 6.2’lik sarsıntının artçılarından başka bir şey değil. Bunlar 99 dan beri prim yapmak için milleti korkutarak sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp duran insanlar. Ben 26 yıl önce ne dediysem hala aynı noktadayım. Ama bunlar bir öyle bir böyle İstanbulluyu endişelendirip taraftar toplama gayretinde olan insanlar. Uğraştırmayın beni. Yormayın bunların saçma sapan tezlerini bana cevaplatmaya çalışarak."
Şu açıklama üzerine hemen Şener Üşümezsoy’u aradım. (Günde 3/5 defa konuşur olduk zaten hocamla??)— Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) April 25, 2025
“Ahmet Ercan 4.3’lük depremin başka bir fay üzerinde olduğunu ve endişe duyduğunu ve bu yüzden de sabaha kadar uyumayacağını filan söylüyor” dedim…
Çok kızdı bana. Fırçaladı… https://t.co/NPFOPCm5Dl
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