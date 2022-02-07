Uyuşturucu bağımlısı genç babasını öldürdü

07 Şubat 2022 Pazartesi, 18:37

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saat 08.15 sıralarında baba Hüseyin Kaçmaz (55) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu B.K. (28) arasında tartışma çıktı.

BABASINI BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., eline aldığı bıçakla babasını yaraladı.

Hüseyin Kaçmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, durum çevre sakinleri tarafından ekiplere bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Kaçmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, genç polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hüseyin Kaçmaz'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, B.K. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.