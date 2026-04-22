“Uyuşturucu ihbarı” bahanesiyle girdiği evde kadına cinsel saldırı! Suçlu bulunan polise tahliye!

Ankara’da yaşayan 46 yaşındaki A.A. hakkında 2025 yılının Aralık ayında evinde yüksek sesle müzik dinlediği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine adrese giden polis memuru Hüseyin Kılıç’ın, arama kararı olmaksızın “uyuşturucu ihbarı var, evini arayacağız” diyerek eve girdiği ve burada A.A’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Kılıç hakkında hazırlanan iddianamede; “basit cinsel saldırı”, “nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 14 yıl 6 aydan 39 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, müşteki A.A’nın bir anlık fırsattan yararlanarak evden kaçtığı, çevredeki apartmanlara sığındığı, tanık beyanları ve kamera kayıtlarına göre sanığın müştekinin peşinden giderek ısrarla kolundan çektiği kaydedildi.

Davanın bugün ilk duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hüseyin Kılıç, olay yerine gürültü ihbarı üzerine gittiklerini belirterek, “Kapıyı açtığında ‘evde tek başımayım, korkuyorum, girip bakabilir misiniz biri var mı" dedi. Bizi davet ettiği için içeri girdik” ifadelerini kullandı.

SANIKTAN "ALKOLLÜYDÜ" SAVUNMASI

Sanık, müştekinin alkollü olduğunu öne sürerek, “Ayakta zor duruyordu” dedi. Yanında bulunan polis memuru ile odaları gezdiğini söyleyen sanık Kılıç, “Bir yere dokunmadık. Hatta ayakkabımızla girdik. Şikayetçi de arkamızdan geldi. Sonra ‘siz bana yardımcı olmuyorsunuz’ dedi. Biz de psikolojik sorunu olduğunu düşündük. 30 ya da 35 dakika içerde durduk polis A. ile birlikte. Telefon ile telsizim yanımda yoktu o sırada. Ama üstümde üniformam vardı” savunmasını yaptı.

Hakimin, “Neden telsizin ve telefonun yanında yoktu” diye sorması üzerine Sanık Kılıç, “Biz çok önemsemeyiz gürültü ihbarlarını. Montumun cebindeydi o yüzden almadım" dedi.

SANIK KILIÇ: EMNİYET’TE VERDİĞİM ‘BANA CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNDE BULUNDUĞU’ ŞEKLİNDE İFADEM DOĞRU DEĞİL

Sanık Kılıç savunmasına şöyle devam etti:

“Evde kimse yoktu biz de telkin ettikten sonra gidelim diye konuştuk. Sonrasında sinirlendi bir anda. Antidepresan içtiğini söyledi. Bir anda A’ya döndü ve ‘sen katilsin, beni öldürmeye geldin’ dedi. Ben de A’ya ‘sen git sana kuruldu’ dedim. A. da zaten gitmek istedi ‘abi bana kuruldu, ben gideyim sen de sonra gelirsin’ dedi. Ben de ‘karşı tarafı sakinleştirip geleyim’ dedim. Saat gece 03.00 olduğu için binadan komşu da çağırmadık. Emniyet’te verdiğim ifade büyük oranı doğru ancak ‘bana cinsel ilişki teklifinde bulunduğu’ şeklinde ifadem doğru değil sadece.”

Hakimin "Gece balkonda, pencerede komşular vardı’ diyorsun. Neden kimseyi çağırmadın?” şeklindeki sorusuna sanık "Kimsenin dairesini bilmiyorduk uyanık olanların. O yüzden çağırmadım” yanıtını verdi.

Diğer polis memurunun evden çıktıktan sonra müştekiyi sakinleştirmeye çalıştığını iddia eden sanık Kılıç, “Arkadaşım katil değil, polis’ dedim. Evinde kimsenin olmadığını söyledim. Ardından müşteki bana ‘şu an bana cinsel saldırıda bulunuyor diye bağırsam ve buradan çıksam ne yapabilirsin’ dedi. Benim de o an korktuğum başıma geldi” dedi.

"İFADESİNDE ÇELİŞKİ VAR"

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, "Sanık emniyetteki ifadesinde önce Ahmet’i kendisinin gönderdiğini beyan etmiş ama burada Ahmet’in kendisinin gittiğini söyledi. Burada çelişki var” diye konuştu

Hakim sanığa "Sen neden polis memuru A. ile çıkmadın. O çıktıktan sonra neden telsiz ya da telefonunu istemedin?” diye sordu. Sanık Kılıç da "Araba ile arada mesafe var, 4 kat var nasıl isteyeyim” yanıtını verdi.

Müşteki A.A’nın kendisine “son kez yukarı bakar mısın, ardından uyuyacağım” dediğini öne süren sanık Kılıç, “Yatak odasına girdiğimde kokudan rahatsız oldum, midem bulandı bir anda ve kustum. Ben kustuktan sonra bir anda bağırmaya başladı ve ‘bana cinsel saldırıda bulunuyorlar’ diye apartmandan inmeye başladı. Ben de arkasından indim hemen. Ben iddia edildiği gibi cinsel organımı çıkartmış değilim. Zaten kıyafetlerim de buna uygun değildir. Polis A. gittikten sonra evde 5-6 dakika kalmışımdır, yatak odasında da 15-20 saniye kalmışımdır” beyanında bulundu.

MÜŞTEKİ: ARKAMDAN SARILDI, HAREKET EDEMEDİM

Müşteki A.A. ise “Kapıya iki polis geldi. Biri ‘müziği kıs’ dedi, diğeri ‘uyuşturucu ihbarı var, evi arayacağız’ dedi. Ben de kullanmadığım için ‘buyrun arayın’ dedim. İçeri girdikten sonra kapıyı kapattılar” ifadelerini kullandı.

Diğer polisin evden çıkmasının ardından sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten A.A., “Hemen arkamdan geldi ve sarıldı. Göğüslerime, kalçalarıma dokundu” dedi.

Saldırının yatak odasında devam ettiğini anlatan A.A., “Beni kollarıyla ve bacaklarıyla sıkıştırdı, hareket etmeme engel oldu. Her yerime dokundu. Fermuarını açtı, cinsel organını çıkardı ve ellememi istedi” diye konuştu. Yaşadığı korku nedeniyle bir süre karşı koymadığını ifade eden A.A., “Çok korktum, bana bir şey yapacağından emindim. Kaçabilmek için onun güvenini kazanmaya çalıştım” dedi. A.A., fırsatını bulduktan sonra kaçtığını belirterek, “Üzerimde hiçbir şey yokken aşağı koşup kapıları çaldım. ‘Kurtarın lütfen, polis bana cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı’ diye bağırdım” ifadelerini kullandı.

TANIK: YARDIM İSTİYORDU, CAN HAVLİYLE AŞAĞIYA İNDİ

Tanık olarak dinlenen komşu M.A.D., olay gecesi yaşananları anlattı. Gece saatlerinde yüksek müzik sesi nedeniyle polisi aradığını belirten M.A.D., “Ben zemin katta oturuyorum gece 03.00 gibi. Çok müzik sesi geliyordu. Kapanmayınca polisi aradım. Polisler geldi. Yukarı çıktılar. 5-10 dakika sonra müzik sesi kesildi” dedi.

Yaklaşık yarım saat sonra müşteki A.A’nın panik halinde apartmandan indiğini ifade eden tanık, “Bir yarım saat sonra A.A. can havliyle aşağıya indi. ‘İyi misiniz’ diye sordum. Gözleri fal çanağına dönmüştü. Alkol kokusu gelmiyordu kendisinden” diye konuştu. Olayın ardından sanık polis memurunun da yanına geldiğini aktaran tanık, “Sonra polis geldi bana ‘evde tek misiniz? Ne işle meşgulsünüz’ diye sordu. O sırada sorularının mantıklı olup olmadığını düşünmedim. A’ya ne olduğunu anlamaya çalışıyordum” dedi.

İfadelerin tamamlamasının ardından savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi. Savcı mütalaasının ardından müşteki A.A’nın avukatları, sanığın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiği ifade etti.

“15 TEMMUZ GAZİSİ” SAVUNMASI

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin son sözü sorulan sanık Hüseyin Kılıç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve “15 Temmuz gazisi” olduğunu anlattı. Sanığın avukatı ise A.A’nın yüksek sesle müzik dinlemesinin, “Duygu durum bozukluğuna” işaret ettiğini öne sürdü ve müvekkilinin beraatini istedi. Duruşmaya karar için ara verildi.

BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hakim, aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Hüseyin Kılıç'a “basit cinsel saldırı” suçundan 7 yıl 6 ay, “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan da 10 ay cezalandırılmasına hükmetti. Hakim, Kılıç’ın “kişiyi hürriyetinden alıkoyma” suçundan ise beraatine karar verdi. Hakim, Kılıç'ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

KADINLARDAN DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA: ARKADAŞLARIMIZIN CANI, ARKADAŞLARIMIZIN HAYATLARI TEHLİKE ALTINDA

Dava öncesinde kadınlar Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi. Eylemde “Koruma, aklama, failleri yargıla” sloganı atıldı. SOL Feminist Hareket adına konuşan Göksu Cengiz, kadına yönelik şiddeti önlemekle yükümlü olanların kimi zaman bu şiddetin faili olduğunu söyledi.

Kadınların yardım çağrılarına kulak verilmediği sürece şiddetin son bulmayacağını belirten Cengiz, şunları kaydetti:

“Arkadaşlarımızın canı, arkadaşlarımızın hayatları tehlike altında. Buradaki bütün kadınlar defalarca hem kendi için hem arkadaşı için kolluğa başvurdu. Failler ya serbest bırakıldı ya ‘kovuşturmaya yer yok’ denildi. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarsanız faillere cesaret verirsiniz. Bugün burada yaşananların, arkadaşınızın başına gelenlerin sorumlusu İstanbul Sözleşmesi’nden çıkanlardır.”