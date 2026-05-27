Uyuşturucu operasyonu: Kaçmaya çalışırken yakalandılar

Edinilen bilgilere göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Bozdoğan köyü bölgesinde gerçekleştirilen devriye sırasında durumundan şüphelenilen bir otomobil takibe alındı.

Jandarma asayiş timleri tarafından durdurulan araçta bulunan sürücü M.S. (19) ile yanındaki B.E. (21) ve A.Ö. (17), araç içerisindeki uyuşturucu maddeyi dışarı atarak kaçmaya çalıştı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından 3 şüpheli de jandarma ekiplerince yakalandı. Daha sonra şüphelilere ait 3 ayrı ikamet ve araçta yapılan detaylı aramalarda 81,97 gram sentetik kannabinoid ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.S.’nin cep telefonunda yapılan ön incelemede, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen M.C.T. (21) isimli şahsın da tespiti yapıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla harekete geçen ekipler, M.C.T.’yi de gözaltına aldı.