Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Karabük’te yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:53
Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Üniversite Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu bilgisi alınan 5 şüphelinin üst ve aracında yapılan aramada; kullanılmaya hazır folyoya sarılı durumda 5 gram metamfetamin, 15 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.


karabük uyuşturucu gözaltı

İlgili Haberler

Cezaevindeki uyuşturucu baronu kayıplara karıştı

Cezaevindeki uyuşturucu baronu kayıplara karıştı
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

En Çok Okunan Haberler