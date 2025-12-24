Uyuşturucu operasyonunda son durum: Sadettin Saran'ın testi pozitif çıktı, çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı!

Medya sektörüne ve ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişlemeye devam ediyor.

Kamuoyundan, sürecin “magazinleştiği” ve toplumda “baron” olarak da nitelendirilebilecek isimlerin henüz gözaltına alınmadığı yönünde eleştiriler gelirken, sabah saatlerinde yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

“Uyuşturucu” ve “fuhuş” suçlaması yöneltilen 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Adana ve Antalya’da eş zamanlı yapılan operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüphelinin cezaevinde bulunduğunun anlaşıldığı, 1 şüpheli hakkında ise yakalama işlemlerinin devam ettiği açıklandı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan kişinin, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık olduğu ve şu anda yurt dışında olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA!

Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, ünlü ayakkabı mağazacılık şirketi FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur, MOMO restoranlarının sahibi Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı’nın da gözaltına alındığı açıklandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Savcı’nın, önce saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceği, daha sonra ise adliyeye getirilerek savcılıkta ifade vereceği belirtildi.

SUÇLAMALAR “UYUŞTURUCU” VE “FUHUŞ”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler hakkındaki suçlamalar şu şekilde:

“Uyuşturucu madde imal ve ticaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve fuhuşa teşvik ve aracılık etme”

SARAN’IN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, aynı soruşturmada geçtiğimiz günlerde savcılıkta ifade veren ve daha sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran'ın saç örneğinde kokain ve metabolitleri testinin pozitif olduğu belirlendi.

“HAYATIM BOYUNCA KULLANMADIM” DEDİ, İKİNCİ KEZ TEST VERDİ

Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Saran, “Adli Tıp Kurumu testi sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır. Söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en kısa sürede yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır” dedi.

Kendisine itibar suikastı yapıldığını söyleyen Saran, 2. uyuşturucu testini verdi. Saran bugün öğle saatlerinde Şişli'de özel bir laboratuvardan çıkarken görüntülendi.