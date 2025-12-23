Uyuşturucu soruşturması... Ali Yaşar Koz ve Umut Evirgen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.12.2025 14:48:00
Haber Merkezi
Medyaya yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında gözaltına alınan işletmeci ve yapımcı Umut Evirgen ile “Kütüphane” adlı mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Günlerdir ülke gündeminden düşmeyen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile gündeme gelen ‘Kütüphane’ adlı mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz ile film yapımcısı Umut Evirgen, dün akşam gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Umut Evirgen ile Ali Yaşar Koz, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

'Ünlülerin uğrak yeri' olarak bilinen 'Kütüphane' adlı mekana, 'uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı sağlandığı' iddiasıyla operasyon yapılmıştı. Operasyonda işletme müdürü Ali Yaşar Koz gözaltına alınmıştı.

Umut Evirgen de, dün akşam eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alınmıştı. Öte yandan Umut Evirgen’in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

