Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Edis serbest bırakıldı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis, yurt dışı dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Edis’in uyuşturucu testi verdiği ve ifadesinin alındığı öğrenildi.

Yetkililer, işlemlerin ardından Edis’in serbest bırakıldığını bildirdi.

Adliyeye sevk edilmeden emniyetten serbest bırakılan Edis Görgülü'ye dosya üzerinden imza atması şartıyla adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma kapsamında daha önce hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu belirlenen Edis için yakalama kararı alınmış, Türkiye’ye giriş yaptığı sırada havalimanında gözaltı işlemi uygulanmıştı.