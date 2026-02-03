Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı!

'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı!

3.02.2026 08:50:00
DHA
'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Barış Murat Yağcı serbest bırakıldı!

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Barış Murat Yağcı, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu için gözaltına alınamayan Barış Murat Yağcı, dün gece saatlerinde Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Barış Murat Yağcı'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Barış Murat Yağcı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

