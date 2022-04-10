Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar’da uyuşturucu kullanan br hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Yakalanan S.Ç., cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlaması ile 2 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma dahilinde ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan aranan 2 yıl hapis cezası ile aranan S.Ç., isimli şahıs yapılan çalışma sonucunda yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından Dinar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Video Haberler
- Zelenskiy'den acil çağrı: 'Bekleyecek zamanımız yok'
- 'Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır'
- Ukrayna açıkladı: 'Elleri bağlanmış ceset bulduk'
- 3 katlı binada yangın çıktı, soruşturma başlatıldı
- Kız arkadaşıyla tartışıp köprüye çıktı: Gelmezse atlarım
- Çocuk bulunan arabaya saldırdı, gözaltına alındı
- F.Bahçe'de seçimi Uğur Dündar kazandı!
- Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
- İkinci el otomobil pazarında tercihler değişti
- Çiftçi, 'Biz kendi kendimize bu hale düşmedik'
En Çok Okunan Haberler
- Çin'de 'Covid-19' alarmı sürüyor
- Tornavida sokunca bomba gibi patladı!
- Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücreti dudak uçuklattı
- Beşiktaş, Dolmabahçe'de Alanyaspor ile karşılaşıyor
- 'Kripto para' uyarısı: Piyasaya gözü kapalı girilmemeli
- Canlı yayında 'tokat' skandalı: Müge Anlı bile şaşırdı
- Tarçın kullanımının faydaları ve önemi
- Vitrindekiler...
- Başyapıtlarıyla Mihail Bulgakov...
- Tülin Tankut: ‘Büyümek travmatik bir süreç!’