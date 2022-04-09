Keşan’da uyuşturucu satıcılarına operasyonda 11 tutuklama
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 11’i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda H.B., M.P., H.P., H.K., M.D., H.D., P.D., S.G., G.D., S.D., S.C., S.T., T.E., T.D., Ö.D., E.E., A.G. ve N.I. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda satışa hazır 167,46 gram eroin, 657,14 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 18 mermi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 895 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D., S.T., S.C., M.D., H.D., P.D. ve H.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, T.E., E.E., A.G., N.I., H.B., M.P., H.P., S.D., T.D., S.G. ve Ö.D. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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