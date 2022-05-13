Uyuşturucu şüphelisi: 'Kimseyi dövemiyoruz artık. Hemen narkotiğe şikayet ediyorlar'
Kayseri’de polis ekipleri tarafından 8 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şahıslardan birinin, “Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi” demesi şaşırttı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 2 aylık teknik takipli dosya çerçevesinde çalışma başlattı. Ekipler dosya çerçevesinde kentin farklı noktalarında 8 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 32 kişi yakalanırken, ikametlerde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 26’sına ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, 6 kişi de ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.
"KİMSEYİ DÖVEMİYORUZ ARTIK"
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan birinin kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek, “Kimseyi dövemiyoruz artık. Narkotiğe şikayet ediyorlar hemen bizi” demesi şaşırttı.
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