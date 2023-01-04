Van'da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale içesi kırsalında, jandarma ve hudut birliklerince yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 216 kilogram uyuşturucu ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

DHA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 19:57
Van'da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisini alan İl Jandarma ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda arazi arama- tarama faaliyeti yapıldı.

Aramada, 212 kilogram toz esrar, 2 kilo afyon sakızı, 2 kilo metamfetamin ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.D. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.


Van uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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