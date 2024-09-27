Adana'da 29 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Adana'da 29 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:38

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İhsan A'nın saklandığı adresi belirledi.

Polis, Barış Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.

İhsan A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Adana #uyuşturucu #Hapis Cezası

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