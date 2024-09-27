Adana'da 29 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İhsan A'nın saklandığı adresi belirledi.
Polis, Barış Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.
İhsan A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Adana #uyuşturucu #Hapis Cezası
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