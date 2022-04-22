Uyuşturucudan tutuklanmıştı: Akat ABD'li aktör Steven Seagal’i dolandırmış!

22 Nisan 2022 Cuma, 11:46

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Akat, Steven Seagal’i dolandırmış" başlıklı yazısında, 111 kiloluk paketlerdeki kokain nedeniyle tutuklandığı ortaya çıkan Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Soykan, Ali Osman Akat’ın ünlü aktör Steven Seagal’i dolandırdığı iddiasını köşesine taşıdı. İddiaya göre; başkanı olduğu Türk-Amerikan İşadamları Derneği’nin davetiyle Türkiye’ye gelen Seagal’e anlaştığı parayı ödemedi. Seagal, derneğin sponsor olduğu filmde oynamadı ve Erdoğan ile randevusu olmasına rağmen Türkiye’den ayrıldı.

İşte o yazı:

"Eski Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L’Actone Holding’in sahibi Ali Osman Akat’ın, Kolombiya’dan İstanbul’a kargo ile gönderilen 111 kiloluk paketlerdeki kokain nedeniyle tutuklandığı ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakan Binali Yıldırım ile fotoğrafları olan Ali Osman Akat’ın tutuklandığı 4 ay boyunca medyaya sızmamıştı. Hiçbir kurum tarafından açıklama yapılmaması da operasyonun talimatla gizlendiği yorumlarına neden olmuştu.

HOLLYWOOD YILDIZI İLE REKLAM

Ali Osman Akat’ın albümünde sadece AKP’nin yönetim kadrosuyla fotoğrafı yoktu. Bir döneme damga vuran dövüş sanatları ustası, Hollywood yıldızı Steven Seagal ile fotoğrafları da çok dikkat çekiciydi. Steven Seagal, 28 Haziran 2019’da Türk Amerikan İşadamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası Türkiye’nin (TABA-AmCham) davetlisi olarak İstanbul’a gelmişti.

Havalimanında basın ordusu objektiflerini doğrultmuşken yanında TABA-AmCham’ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA-AmCham Genel Başkanı Ali Osman Akat vardı.

Medyanın ilgisini reklama çeviren Ali Osman Akat, ünlü aktörle şirketi L’Actone markası önünde de fotoğraflar çektirmişti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEKTİ

Eski AKP Rize milletvekili ve eski MÜSİAD Genel Başkanı Ali Bayramoğlu İstanbul Havalimanı’nda yaptığı açıklamada Seagal’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da görüşmesinin planlandığı söyledi.

Rusya Başkanı Putin’in yakın dostu olan Seagal, Rus vatandaşı olmuş ve Rus yardım kuruluşlarının elçiliğini de yapıyordu. TABA-AmCham’ın sponsorluğunu yaptığı ve yönetmen Ömer Sarıkaya’nın çekeceği ‘Aylan Bebek’ filminde küçük bir rolünün olması planlanmıştı.

Ancak öyle olmadı.

PARA AZ AMA İNATLAŞMAYA DÖNÜŞTÜ

2 Eylül 2015’te Yunanistan’a geçmek istedikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da sahile vuran Aylan Kurdi ve ailesinin yaşadıklarını anlatan filmi çeken Ömer Sarıkaya şu iddialarda bulundu:

“Ali Osman Akat ile 2018 yılında tanıştım. TABA-AmCham, Aylan Bebek filmime sponsor olacaktı. Suudi Arabistan’ın kültür sanat başdanışmanı olan George Edde’yi tanıyorum. Onun bağlantısı sayesinde Steven Seagal ile temasa geçtik. Filmde küçük bir rol almasının etkili olacağını düşünmüştük. Seagal ile görüşüldü. Ali Osman Akat, 30 bin dolar verecekti. İstanbul’da havalimanında paranın olduğu zarfın teslim edileceği söylenmişti. Ancak Ali Osman Akat parayı vermedi. Seagal çok kızdı, öfkeden deliye döndü.”

Ömer Sarıkaya’nın anlatımlarına göre; adı geçen kişiler için düşük bir miktar olan bu para inatlaşmaya dönüşmüştü.

BODRUM’DA GERGİN ZAMANLAR

Steven Seagal, İstanbul’dan 30 Haziran 2019 günü Bodrum’a gitmişti. Daha sonra Sedat Peker’in ifşalarıyla çöküldüğü ortaya çıkan Paramount Otel’in davetlisiydi. Onu havalimanında karşılayanlar arasında Paramount Otel’e çöktüğü iddia edilen Cihan Ekşioğlu da vardı. Tabii ki Ali Osman Akat da yanlarındaydı.

O dönemde çıkan haberlerde Seagal’in ayrıca Aylan Bebek filmin çekimleri için Bodrum’a geldiği, onu havalimanında karşılayanlar arasında yönetmen Ömer Sarıkaya’nın da olduğu anlatılıyordu. Haberlerde Seagal’in basın mensuplarının uzaklaştırılmasından sonra VIP salonundan çıktığı, Paramount Otel’de görüntü alınmasını da istemediği yazılmıştı. Paramount Otel’in daveti için Seagal’in ne kadar para aldığı bilinmiyor.

Ancak Ömer Sarıkaya, TABA-AmCham’ın vaat ettiği parayı vermemesi nedeniyle gerginliğin o günlerde sürdüğünü öne sürüyor:

“Havalimanında Seagal’i karşılayanlar arasında ben de vardım. Para verilmediği için çok sinirliydi, hatta basın mensuplarına da kötü davrandı, konuşmadı. Ben paranın ödenmesi için uğraşıyordum.

TABA-AmCham’dan Ali Bayramoğlu ile konuştum. Bana haberinin olmadığını söyledi, ‘Beni bu işe katmayın’ dedi. Sonra Ali Osman Akat aradı. Ali Bayramoğlu’na söylediğim için kızmıştı, beni tehdit etti. ‘Dernekte kimsenin eli cebine gitmiyor, ben neden vereyim’ dedi. Steven Seagal’in sahnelerini bir günde çekmek için hazırlık yapmıştık. Ama para verilmeyince çekim yapılmadı. Seagal çok kızgındı. Bu parayı yardım kuruluşuna vereceğini söylüyordu. Bodrum’dan ayrıldı, Rusya’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi planlanmıştı. Erdoğan’a hayran olduğunu söylüyordu. Ama bu nedenle Cumhurbaşkanı’yla görüşme de olmadı.”

‘AMAN ERDOĞAN DUYMASIN’

Ömer Sarıkaya bu olayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kulağına gitmemesi için gizlendiğini ve kendisinin de o dönem bu nedenle konuşmadığını öne sürüyor.

Ömer Sarıkaya’nın ‘Aylan Bebek’ filmindeki bir sahnede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da rol almıştı. Süleyman Soylu bu sahnede “Dünya bizi yalnız bıraksa da biz insanlığı yalnız bırakmayacağız” diyor. Çekim sırasında Süleyman Soylu’ya Ali Osman Akat’ın Seagal’e para ödemediğini anlattığını söyleyen Ömer Sarıkaya “Süleyman Soylu ‘Bırak böyle insanlarla iş yapma’ dedi” diye konuşuyor.

SARAY’A BİRLİKTE GİTMİŞLER

Hollanda’da yaşayan Ömer Sarıkaya daha önce ‘İslamofobi’, ‘Sessiz Melek’, ‘Sessiz Çığlık’ filmlerini çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayranlığını sık sık vurgulayan bir isim. Hollywood Bulvarı’nda bir duvara Erdoğan’ın adı yazılı bir tabloyu kısa süreliğine astığı için yandaş medyada haber olmuştu. Bu haberlerde Erdoğan için “Siyasetin uluslararası starı” diyen Ömer Sarıkaya’ya Saray’ın kapıları da açılmış.

Ömer Sarıkaya, Steven Seagal’in Türkiye’ye gelmesinden birkaç gün önce Ali Osman Akat ile Ankara yolundaydı.

24 Haziran 2019’da Erdoğan ile görüşmeleri hakkında Ömer Sarıkaya şunları anlatıyor:

“Erdoğan’a Hollywood Bulvarı’nda Muhammed Ali’nin yıldızının yakınına ismini astığım iletilmişti. Aylan Bebek filmini yapacağım da söylenmişti. Bir görüşme ayarlandı. Ali Osman Akat ile birlikte gittik. Uçaktan indiğimizde bizi Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı Seyit Sertçelik karşıladı. İptal edilen İstanbul seçimini bir gün önce Ekrem İmamoğlu kazanmıştı. Cumhurbaşkanımızın morali çok bozuktu. Bu nedenle makamında görüşemedik. Ayaküstü 5 dakika konuştuk. Ali Osman Akat o sırada yanımdaydı. Erdoğan ile fotoğrafımız o sırada çekildi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’u da ziyaret ettik. Birlikte fotoğraf çektirdik.”

Böylece Ali Osman Akat’ın TBMM Başkanı’yla fotoğrafları da ortaya çıktı. TBMM’de Ali Osman Akat’a ait L’Actone şirketinin dezenfektanları kullanılıyor."