'Uyutalım' dedikleri köpeği sevgisiyle yaşattı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 11:02

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 11:06

Sevil Kızılırmak, geçtiğimiz yılın şubat ayında iş yerine geldiğinde kapısının önünde yürüyemeyen 3 aylık bir yavru köpek buldu. Köpeği veterinere götüren Kızılırmak’a köpeğin gençlik hastalığına yakalandığı, iyileşme şansının olmadığı ve uyutulması gerektiği söylendi. Hayvanı uyutmak istemeyen Kızılırmak, "Umut" adını verdiği köpeğin özel mamalar, doğal besinler ve özel bir bakımla hayata tutunmasını sağladı.

'FELÇ KALDI'

Aradan geçen 1 yılda Umut köpek, kendisini hayata bağlayan dostunun da umudu ve en yakın arkadaşı oldu. Köpeği bulduğunda sağ bacağının sürekli tikli bir şekilde hareket ettiğini aktaran Kızılırmak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Onu veterinere götürdüm, gençlik hastalığına yakalandığını söyledi ve ilaç verdi ancak hastalığı günden güne ilerledi ve sonunda bir gün ayakları felç kaldı, başka veterinerlere de götürüp durumu anlattığımda geç kalındığını ve hayvanın uyutulması gerektiğini söylediler.”

'UMUT FELÇLİ OLDUĞU ZAMANLARDA ÇOK KÖTÜ GÜNLER GEÇİRDİK'

Bundan sonra çok zor bir sürece girdiklerini ifade eden hayvansever Kızılırmak, “Umut felçli olduğu zamanlarda çok kötü günler geçirdik. Yürüyemiyordu, sürünüyordu. Buradaki esnaf arkadaşlarım da bilirler, kapımın önünde yastıklarda yatırıyordum. Patileri sürünmekten kanıyordu, onları sarıyordum. 3-4 ay felçli kaldı, sağ olsunlar etrafımdaki insanlar da destek verdiler ve Umut’u bu zamanlara getirdik.Siz o devreleri görseydiniz, gerçekten çok zor zamanlar geçirdik sürünüyordu ve ağrıları çok fazlaydı.

Ona özel bir bakım yaptık; kemik suları kaynattım, ev yapımı yoğurtlar yedirdim.

Hep umut ettim, Allah’a yalvardım ‘Allah’ım bir gün yürür mü’ diye dua ettim ve gerçekten ismi gibi bana umut oldu. Yürüdü oğlum, elhamdülillah sonunda” dedi.

'BİZİ VE UMUT’U RAHAT BIRAKSINLAR'

İş yerinin önündeki kulübede kalan Umut köpeğin birkaç kişi tarafından “pislik” yapıyor denerek istenmediğini anlatan Kızılırmak, “Umut’a bir kulübe alalım dedik; sağ olsun avukat arkadaşlarımız, yan komşularımız, üst komşularımız destek verdi ve onu yuva sahibi yaptık. Bizi ve Umut’u rahat bıraksınlar başka bir isteğimiz yok.

Onlara da söz verdim zaten, inanın tertemiz tutuyoruz. ‘Umut pislik yapıyor’ diyorlar ama görüyorsunuz hiçbir şey yok. Bu pislikleri hayvanlar değil, insanlar yapıyor. Burada hiçbir sorun teşkil etmiyor Umut. Kedilerle oynar, çok uysaldır. Herkes soruştursun, tertemiz pırıl pırıldır burası. Başka insanların yaptığı pislikleri görmüyorlar, Umut’a bakıyorlar. Bunları hayvanlar değil insanlar yapıyor” dedi.