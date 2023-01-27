Kozmetik ham maddesinin ardından sinekten köpek maması da ürettiler

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:28

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 11:54

DEÜ Teknoparkı (DEPARK) bünyesinde radyasyon onkoloğu eşi Dr. Tamer Çalıkoğlu ile şirket kuran Prof. Dr. Çalıkoğlu, "siyah asker sineği" olarak Türkçeleştirilen çevre dostu BSF üzerinde çalışma yürütüyor.

Güzelbahçe ilçesinde kurduğu tesiste, TÜBİTAK ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle bilimsel araştırmalar yapan Çalıkoğlu, çevre dostu sinekten önce nemlendirme, temizleme ve yenileme özelliğine sahip yağ elde etti. Sineğin yağını kozmetik ham madde olarak kullanan, uluslararası ilaç ve kozmetik şirketlerinden teklifler alan Çalıkoğlu, yine aynı böcekten kaliteli gübre ve hayvan yemi elde etti.

Amerikan Yem Kontrol Yetkilileri Derneğinin (AAFCO), BSF proteinini yetişkin köpek maması ve ödül mamaları için onaylamasının ardından Çalıkoğlu, siyah asker sineği larvalarını kedi ve köpek maması olarak da değerlendirdi. BSF atıklarını kurutan ve un formunda köpek mamasında kullanan Çalıkoğlu hem üretim yapıyor hem de çevresindekilerce tesise getirilen bakımsız hayvanları yüksek proteinli mama ile besliyor.

DAHA SONRA TOZ HALİNE GETİRDİLER

Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, siyah asker sineğinin larvasından kozmetik sanayi için yağ üretimi yaptıktan sonra arta kalanları toz haline getirmeye karar verdiklerini söyledi.

Aynı sinekten Avrupa ülkeleri ile ABD'de kedi ve köpek mamaları üretildiği bilgisini paylaşan Çalıkoğlu, "AAFCO tarafından onaylanmış BSF'li mamalar Almanya ve Belçika'da üretiliyor. Ülkemizde de bu ürünün öncüsü olmak istedik." dedi.

Çalıkoğlu, çalışmaların en önemli faydalarından birinin "larvaların atık tüketmesinden" yararlanması olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kıymetli atıkları tüketiyorlar. Çatala gelmeden attığımız, çöp diyemeyeceğimiz yemek artıklarını, gıda artıklarını yiyorlar ve onları yok ediyorlar. Katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyorlar. Fayda içinde fayda dediğimiz bu döngüsel ekonomiye önemli bir katkıda bulunuyorlar. Yem dediğimiz ürünleri elde etmek için sonuçta karbon ayak izi bırakılıyor, su ayak izi bırakılıyor, dünyaya, çevremize zarar veriliyor. Bunlar tam tersi hem atıkları kullanan hem karbon ayak izi ya da su izi bırakmayan çok kaliteli bir yeme dönüşüyorlar."

Çalıkoğlu, kedi ve köpeklerin ürünleri çok sevdiğine işaret ederek, laurik asitten zengin ürünlerin antibakteriyel özelliği bulunduğunu belirtti.

Protein ve yağ oranı yüksek mamalarla çevredeki hayvanseverlerin getirdiği kedi ve köpekleri de beslediklerini kaydeden Çalıkoğlu, "Yaralı, alerjisi olan, beslenmesi bozuk hayvanları bize getiriyorlar. Biz de onları burada gönüllü bir şekilde besliyoruz. Böceklerimizin onlara da bir faydası dokunmuş oluyor." dedi.

BSF'nin farklı sektörlerde de kullanılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, yeni hedeflerini de şöyle açıkladı:

"Siyah asker sineğinden nemlendirici, temizleyici ve sabun elde ettik. Bazı büyük kozmetik firmalarıyla bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni ürünler geliştirmek istiyoruz. Özellikle antibakteriyel özelliğinden dolayı yara iyileşmesinde kullanmayı planlıyoruz."