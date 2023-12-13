Uyuyan kadını taciz edip telefonuna kaydeden şüpheliye ev hapsi

Samsun'da kız arkadaşıyla aynı evde kalan M.K.’ye (31) uyurken elle tacizde bulunup, o anları cep telefonuyla kaydettiği önü sürülen S.D. (44), gözaltına alındı. S.D., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 15:56
Uyuyan kadını taciz edip telefonuna kaydeden şüpheliye ev hapsi
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İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde iddiaya göre S.D., kız arkadaşı R.O. ile aynı evde kalan M.K.’nin koltukta uyuduğu sırada yanına gitti. M.K.’ye elle tacizde bulunan S.D., o anları cep telefonuyla kaydetti.

Mail hesabına gelen videoyu izlemesi üzerine M.K., dün polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. 


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