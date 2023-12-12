Ender Saraç hakkında cinsel istismar iddiası: ÇİM raporu ortaya çıktı!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 20:04

Güncelleme: 12.12.2023 - 20:15

Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç'ın çocuğuna yönelik istismarda bulunduğu iddiaları gündemde geniş yankı buldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Saraç'ın oğlu M. Saraç'ın okuldaki rehber öğretmenine anlattığı cinsel istismar iddiaları ÇİM raporunda da yer aldı. Saraç'ın oğlunun Çocuk İzleme Merkezi'ndeki (ÇİM) ifadelerine Cumhuriyet ulaştı. Bakanlık ve ÇİM yetkilileri, 13 yaşındaki çocuğun anlattıklarını "Geçerli ve güvenilir" olarak tanımladı.

'GERÇEK-YALAN TANIMI YAPABİLİYOR'

Adli görüşmecisinin değerlendirmesine yer verilen raporda, "Mağdur çocuğun görüşmede iletişime açık olduğu, dil ve konuşma becerilerinin, bilişsel kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu, gerçek yalan tanımı yapabildiği, iyi kötü dokunmayı ayırt edebildiği, kişi yer ve zaman oryantasyonu kurabildiği, çevresel detaylara yer verebildiği, doğal, spontan ve samimi anlatımları olduğu gözlenmiş olup, beyanlarının adli görüşmenin amacına uygun, geçerli ve güvenilir olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'4 YILDIR AYRI YAŞIYORLAR'

Anne Benan Saraç ise aile görüşmecisiyle yaptığı görüşmeden rapora aktarılanlar ise şu şekilde:

"4 yıldır çocuğun babasıyla ayrı yaşadıkları, kendisine karşı fiziksel ve sözel şiddeti olduğunu, 2018-2019 yıllarında Bodrum'a ve İstanbul'da kendinden küçük erkek şahıslarla cinsel anlamda yakınlaşmalarını gördüğünü, eşcinsel davranışları ve sahtekarlığını gördüğünü, bu yüzden 4 yıldır şüpheli baba ile ayrı yaşadıklarını, aynı apartmanda alt katta kendisinin çocuklarla birlikte yaşadığını, babanın ise üst kattaki dairede yaşadığını, bu sebeplerden dolayı ve çocuğun beyanında geçen olaylardan dolayı şüpheli babadan boşanmayı düşündüğünü, şu an aileden gelen destek ile geçimini sağladıklarını ifade etmiştir"

'CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI OKULDA ALDIĞI EĞİTİMDE ANLAMIŞ'

Benan Saraç’ın şikayetçi olmadan önce defalarda oğluyla konu hakkında konuştuğu belirtilen raporda M. Saraç’ın okulda aldığı özel bölgelerle ilgili eğitimle istismarı farkında vardığı belirtildi. Raporun ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Anne, sürece ilişkin çocuğunu destekleyici olup anne ile babanın arasının bozuk olmasından dolayı bu şekilde beyanlarının olabileceğini düşünerek defalarca M. Saraç'a sorduğunda M. Saraç'ın 'sizin aranızın bozuk olmasından dolayı değil, babam bunları sürekli yaptığı için anlatıyorum' dediğini, M.'nin hep aynı şekilde cevap verdiğini, okulda özel bölgelerle ilgili eğitim aldıklarında bu cinsel istismarın farkına vardığını ifade etmiştir. Anne, şüpheli babadan korktuğu için şikayetçi olmak istemediğini, kendisine zarar verebileceğini ve şiddet uygulayabileceği korkusundan dolayı şüpheli baba hakkında uzaklaştırma tedbiri alınmasını istediğini ifade etmiştir. Bununla birlikte anneye sürecin gizliliği ve mahremiyeti hakkında ve hem kendisinin hem de çocuğun örselenmemesi için danışmanlık verilmiştir."

'PSİKOLOJİSİ OLUMSUZ ETKİLENMİŞ'

Son olarak aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü temsilcisinin verdiği görüşte ise, "Yapılan değerlendirme neticesinde ebeveynler arasındaki çatışmalardan ve babanın çocuğa karşı olan tutum ve davranışlarından mağdur çocuğun psikolojisinin olumsuz etkilendiği" ifade edildi.

Öte yandan yapılan değerlendirmede, "Adli görüşme esnasında yaşı küçüğün depresif duygulanımda olduğu gözlemlenmiştir, ayrıca annenin süreci yönetme konusunda kaygılı olduğu, konunun basına yansıması sebebiyle yaşı küçüğün daha fazla örselenme ihtimali göz önünde bulundurularak anneye bu hususta danışmanlık verildiği" belirtildi.

BAŞSAVCIYA İFADE VERMİŞ

Öte yandan Ender Saraç'ın bir gazeteciye attığı ses kaydında, başsavcıya ifade verdiğini söylemesi dikkat çekti. Sara, Filiz Akgün'e attığı ses kaydında, Avukat Altın Mimir ile biraz önce başsavcıya ifade verdik. Bunların asılsız ve kanıtsız olduğunu söyledik. Çünkü, tuvaletler dahil evin her yerinde kameralar var. Tamamen asılsız ve yalan" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



Ünlü doktor Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiaları sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Yapılan paylaşımlarda, çocuğunun rehber öğretmenine anlattıklarının yazılı hali olduğu iddia edilen bir rapor da yer almıştı.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise “Haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir” denilirken, çocuk ve anne için psikososyal destek sürecinin başlatıldığı duyurulmuştu.



Öte yandan Ender Saraç hakkında çıkan haberlere ilişkin erişim engeli getirilmişti.