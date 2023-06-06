Uzaklaştırma kararı aldırmış, şikâyetçi olmuştu: Evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:05

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:16

İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda iddiaya göre, 32 yaşındaki Çilem Büşra Yılmaz Serkan Ö. ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Konuşmanın ardından Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Yılmaz’ın ailesi işlemlerin ardından cenazeyi aldı.

Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikâyetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.