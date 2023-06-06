Uzaklaştırma kararı aldırmış, şikâyetçi olmuştu: Evinde ölü bulundu
Çilem Büşra Yılmaz yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yılmaz 3 gün önce Serkan Ö. tarafından darbedildiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Öte yandan Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı da aldırdığı öğrenildi.
İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda iddiaya göre, 32 yaşındaki Çilem Büşra Yılmaz Serkan Ö. ile evde tartıştı. Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden çıktı. Çilem Büşra Yılmaz bir süre sonra Serkan Ö.'yü cep telefonuyla görüntülü aradı. Konuşmanın ardından Serkan Ö. polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereden içeri girerek kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Yılmaz’ın ailesi işlemlerin ardından cenazeyi aldı.
Büşra Yılmaz'ın, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikâyetçi olduğu öğrenildi. 3 Haziran'da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı
- Ünlü şarkıcı yaşımını yitirdi
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Sabit lider... Döner kadro!
- Dolar fırladı, gram altın rekor tazeledi!
- Erdoğan, Davut Gül'ü İstanbul Valisi olarak atadı
- AİHM'den 'hak ihlali' kararı
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!