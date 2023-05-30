13 yaşındaki çocuğa markette taciz! Her yerde aranıyor...
Tekirdağ'da, Alper D., markette aldığı ürünleri kasadan geçirdiği sırada 13 yaşındaki çocuğu elle taciz etti. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra, daha önce de sarkıntılıktan tutuklandığı belirlenen Alper D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi'nde, geçen cuma günü, markete giden bir çocuk, alışveriş yapıp kasadan ürünleri geçirdiği sırada, arkasından gelen Alper D.'nin elle tacizine maruz bırakıldı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, marketten çıkan çocuğu takip eden Alper D. evine giderken girdiği apartmanın asansöründe kucaklamaya çalıştı.
Alper D.'nin tacizinden kurtulan çocuk, eve gidip durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, marketin de aralarında bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
SARKINTILIKTAN CEZAEVİNDE YATMIŞ
İncelemede, şüphelinin Alper D. olduğu belirlendi. Alper D.'nin daha önce de bir markette kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.
6 ay hapis yattıktan sonra, geçen günlerde cezaevinden çıktığı öğrenilen Alper D.'nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
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