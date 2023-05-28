Kadın oyuncuların yüzde 75'i taciz ve istismara uğruyor

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:33

Güncelleme: 28.05.2023 - 12:33

Kadın ve erkek arasındaki baskılar oyun dünyasında da büyük etkilere sahip. Oyunculara bakıldığında büyük çoğunluğu erkeklerden oluşsa da pek çok kadın halen oyun dünyasında yer almaya devam ediyor. Ancak yapılan araştırmalar, kadınların oyun içerisindeki istismarlar yüzünden intihara meyilli olduğunu ortaya çıkardı.

KADINLAR YAŞADIKLARI SEBEBİYLE İNTİHARA MEYİLLİ OLUYOR

Tüm dünyada pek çok meslek ve hobi halen erkeklerin tekelinde. Oyuncuların pek çoğunu da erkekler oluşturuyor. Ancak bunun aslında pek çok farklı nedeni bulunuyor. Özellikle erkeklerin, oyunlarda kadınlara uyguladıkları baskı ve istismar, pek çok kadını henüz daha yolun başındayken yolundan döndürebiliyor.

Webtekno tarafından da vurgulanan çarpıcı araştırmada bu konuya dikkat çekmek için bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmada kadınların, çevrim içi oyunlarda maruz kaldıkları istismarın boyutu da gözler önüne serildi.

OYUN OYNARKEN İSTİSMARA UĞRUYORLAR

Sky Broadband tarafından yapılan ankete katılan 4000 kadın oyuncunun yüzde 49'u çevrim içi yayın yaparken veya oyun oynarken istismara veya tacize uğradığını bildirdi. Ne yazık ki bu oran, 18-24 yaş arası kadınlarda yüzde 75'e yükseliyor.

çevrim içi tacizden etkilenen kadınların yüzde 80'i gelen mesaj ve yorumların cinsel içerikli olduğunu, yüzde 35'i ise mesajların şiddet içerdiğini ifade etti.

Öte yandan araştırma sonucunda her dört kadın oyuncudan birinin “kendini depresyonda hissettiği” ve yüzde 27 gibi bir oranın da tehditlerin gerçek hayatta saldırılara dönüşebileceğinden endişe ettiği ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 25'i istismarı bildirmeyeceklerini söylerken, kadın oyuncuların yüzde 31'i dikkat çekmemek için çevrim içi oyunlarda cinsiyetleri hakkında yalan söylediklerini belirtiyor.

Bu anketi erkek oyuncular da doğruladı. Erkeklerin yüzde 51’i kadınların oyun içerisinde tacize ve istismara uğradıklarına birebir tanık olduklarını ifade etti. Bunun yanında her iki cinsiyetten yüzde 66’lık bir kesim, kadınların erkeklerden daha fazla tacize uğrama olasılığının yüksek söylüyor.

Geçtiğimiz ay Women in Games CEO'su Marie-Claire Isaaman, bu yılki GDC etkinliğinde "çok sayıda kişinin" saldırıya uğradığı veya darp edildiğini söylemişti.