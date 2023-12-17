Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: 4 çocuk annesi kadını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!

Bursa’da daha önceden uzaklaştırma kararı da bulunan erkek, eşini sol göğsünden bıçakladı. Ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 4 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis şüpheli eşin yakalanması için çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 09:19
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: 4 çocuk annesi kadını göğsünden bıçaklayarak öldürdü!
Abone Ol google-news

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Oylat Caddesi üzerinde bir apartman dairesinde gerçekleşti. 

Edinilen bilgiye göre, daha önceden uzaklaştırma kararının da bulunduğu M.A.A. (34) 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda’yı (32) sol göğsünden bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 

Ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Burcu Ayda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Polis ekipleri şüpheli M.A.A’nın yakalanması için çalışma başlattı.


Bursa kadın cinayeti erkek

İlgili Haberler

İstanbul'da kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde katletti

İstanbul'da kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde katletti
Kayseri'de kan donduran kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kan donduran kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti... 3 gün sonra boşanacaklardı: Önce karısını sonra kendisini öldürdü!

İzmir'de kadın cinayeti... 3 gün sonra boşanacaklardı: Önce karısını sonra kendisini öldürdü!

En Çok Okunan Haberler