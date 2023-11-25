İstanbul'da kadın cinayeti: Çocuklarının gözü önünde katletti

Yayınlanma: 25.11.2023 - 20:41

Güncelleme: 25.11.2023 - 20:41

İstanbul Pendik Fatih Mahallesi Palamut Sokak’ta dün gece saat 23.30 sıralarında, iddiaya göre, Yılmaz L. ile eşi İpek L. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek ikili arasında kavgaya dönüştü.

Olay sırasında Yılmaz L., çocuklarının gözü önünde silahını alarak 4 çocuğunun annesi İpek L.’yi başından vurdu. Silah seslerini duyan bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpek L.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Yılmaz L.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Evde yapılan incelemelerin ardından İpek L.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.