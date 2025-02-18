Karaman'da 'aile' vahşeti: Uzaklaştırma kararı olan eniştesini bıçakladı
Karaman'da Mehmet Y., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eniştesi Halil Ş.'yi çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.
Çeltek Mahallesi 183 Sokakta meydana saat 11.00 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Halil Ş., ailesinin yanında yaşayan eşi A.Ş.'nin olduğu evin sokağına gitti.
Sokakta Halil Ş.'yi gören kayınbiraderleri Mehmet Y. ve İbrahim Y. tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Y., eniştesi Halil Ş.'yi kalçasından bıçakla yaraladı.
BİR GÖZALTI
İbrahim Y. de arbede sırasında elinden yaralandı. Olayın ardından 2 yaralı, özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet Y. gözaltına alındı.
Etiketler: #Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #KARAMAN
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