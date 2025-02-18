Karaman'da 'aile' vahşeti: Uzaklaştırma kararı olan eniştesini bıçakladı

Karaman'da Mehmet Y., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eniştesi Halil Ş.'yi çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.

Karaman'da 'aile' vahşeti: Uzaklaştırma kararı olan eniştesini bıçakladı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:23

Çeltek Mahallesi 183 Sokakta meydana saat 11.00 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Halil Ş., ailesinin yanında yaşayan eşi A.Ş.'nin olduğu evin sokağına gitti.

Sokakta Halil Ş.'yi gören kayınbiraderleri Mehmet Y. ve İbrahim Y. tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Y., eniştesi Halil Ş.'yi kalçasından bıçakla yaraladı.

BİR GÖZALTI

İbrahim Y. de arbede sırasında elinden yaralandı. Olayın ardından 2 yaralı, özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet Y. gözaltına alındı. 


Etiketler: #Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #KARAMAN

İlgili Haberler

Karaman'da müdür yardımcısına darp: Veli tutuklandı

Karaman'da müdür yardımcısına darp: Veli tutuklandı
Karaman'da faciadan dönüldü! Otomobil ve ambulans çarpıştı: Yaralılar var...

Karaman'da faciadan dönüldü! Otomobil ve ambulans çarpıştı: Yaralılar var...
Bir kişi yaralanmıştı... Karaman'daki silahlı çatışmada yeni gelişme: Tutuklu sayısı arttı

Bir kişi yaralanmıştı... Karaman'daki silahlı çatışmada yeni gelişme: Tutuklu sayısı arttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler