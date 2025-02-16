Uzaklaştırma kararı da yetmedi: Sokak ortasında eski eşini bıçakladı!

İstanbul’da eski eşini bıçaklayarak yaralayan Mustafa S. gözaltına alınırken, yaralı Tuğba A. (37) yoğun bakıma kaldırıldı.

Uzaklaştırma kararı da yetmedi: Sokak ortasında eski eşini bıçakladı!
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İHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 09:25

Olay, geçen sabah saat 07.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tuğba A., eski eşi Mustafa S. tarafından yaşadığı tartışma sonucu sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucu ağır yaralanan Tuğba A., hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Eski eş Mustafa S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı çıktığı ve karar süresinin dolmasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, Mustafa S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.


Etiketler: #İstanbul #erkek dehşeti #bıçaklama

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