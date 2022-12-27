Uzaklaştırma kararına rağmen ikinci baskın

27 Aralık 2022 Salı, 16:35

Başakşehir'de yaşayan Özlem A.(42), boşanmak istediği eşi Kenan A.'nın (42), 18 Aralık'ta silahla evinin basıp kendisini darbettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınan Kenan A.'ya 1 aylık uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Özlem A., Kenan A.'nın dün 17.00 sıralarında ikinci kez yine tornavida ile kilidi kırarak eve girdiğini öne sürdü.

"YATAK ODAMDA UYUŞTURUCU KULLANMIŞ"

Gözaltına alınan Kenan A.'nın yine serbest bırakıldığını belirten Özlem A., "İşyerindeyken annem beni aradı. Kilidi kırmaya çalışmış, kapı kilitliymiş. Annem üstüne gidince 'sen ne yapıyorsun' demiş. O da 'Kapıyı açmaya çalışıyorum elbisem var içeride elbiselerimi alacağım' demiş. Annem 20 dakika bekledikten sonra tekrar anneme sesleniyor. Sonrasında evi yakar korkusuyla polise haber veriyorlar. Polis gelince polise de direniyor. Ben eve gittiğimde aile içi şiddetten ekipler annenin ifadesini alıyordu. Annem bir çantadan bahsetmiş. Çantayı polis aramış bulamamış, çantayı bulunca polisi aradım. Polisler gelip çantayı aldılar, içinde 16 gram uyuşturucu madde varmış. İfade vermeye gittim, tutuklandı diye biliyordum. İçeri girdiğimde zaten polisler aramıştı evi, ev dağınık şekildeydi. İkinci kez içeri girip benim yatak odamda madde kullanmış" dedi.

Özlem A., "Polise içerideki cam kırıklarını sordum, polis uyuşturucu olduğunu söyledi. Kullandığı maddenin aparatı kırılıp benim yatağımın üzerinde cam kırıkları vardı. Gözaltında bile WhatsApp durumu paylaşıyor. Tehdit ediyor. Beni geçtim, aileme yönelik tehdit ediyor" diye konuştu.



