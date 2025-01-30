Uzaklaştırma kararını ihlal eden kocaya elektronik kelepçe

Yayınlanma: 30.01.2025 - 15:59

Güncelleme: 30.01.2025 - 15:59

Samsun'da üç çocuk annesi N.K., eşi E.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı tanımayan E.K., eve gidince uzaklaştırmayı ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen E.K., mahkemede verdiği ifadede suçlamaları reddederek, “Ayakkabımı değiştirmek için eve gittim. Ayakkabılık evin önündeydi. Eve girmedim. Zile basmadım. Tehdit etmedim” dedi.

Mahkeme, E.K. hakkında elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verdi.