Brezilyalı efsane oyuncuya şok: Soyguncular Fred'i gasbetti!

Brezilyalı efsane futbolcu Frederico Chaves Guedes'in (Fred) soyguncular tarafından gasp edildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:52
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39 kez Brezilya A Milli Takım formasını giyen kariyerinde Cruzeiro, Lyon, Fluminense gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı eski yıldız Fred, kötü bir olay yaşadı.

Önceki çarşamba günü yaşanan olayda hırsızlar, Rio de Jeneiro kentinde bulunan Maracana Stadyumu'nda maç izledikten sonra stattan ayrılmak için arbasına binen Fred'i gasp etti. Brezilyalı efsane, ünlü Ipanema Mahallesi'nde silahlı soyguncular tarafından arabasından indirildi.

SOYGUNCULAR ARABASINI ÇALDI

2022 yılında futbola veda eden Fred, soyguncular tarafından yere yatırıldı. Kameradan 3 kişinin olduğu gözlemlenirken soyguncular, Fred'in arabasını ve cep telefonu alarak oradan uzaklaştı.

Polis, çalınan aracın bulunduğunu ve adili muayeneden geçirileceğini açıkladı. Suçluların bulunduğuna dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.


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