Üzerime kapıyı kilitledi dediği arkadaşı 'umrede' çıktı
Beyoğlu'nda ev sahibi olan arkadaşının kendisinin üzerine kapıyı kilitlediğini iddia ederek, daire penceresine çıkıp yardım isteyen kişiyi itfaiye ve polis kurtardı. Komşuları ev sahibinin bir haftadır umrede olduğunu belirtirken, daireden çıkarılan kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaptanpaşa Mahallesi Mürüvvet Sokak üzerinde bulunan altı katlı binanın 4. katında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, ev sahipleri bir hafta önce umreye gitti.
Evin boş olduğunu düşünen komşular, dairenin camına çıkan ve 'Evde kilitli kaldım. Polis çağırın' diye yardım isteyen bir kişinin olduğunu görünce olay yerine polis ve itfaiye çağırdı.
İtfaiye erleri ile polis daire kapısına gitti. Kapı açılarak içeri girildi. Evde kilitli kalan kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
"BENİ BURAYYA KİLİTLEYİP GİTTİ"
Evde kilitli kalan kişi, "Evde kalıyordum. Burası benim evim değil. Arkadaşımın evi. Beni buraya kilitleyip gitti. Neden kilitledi ben de bilmiyorum" dedi.
"NORMALDE BU EVDE KALANLAR UMREYE GİTTİ"
Mahalle sakini Osman Kütük, "Arkadaş balkona çıktı. Polis, polis diye bağırdı. Ben de polisi aradım. Kapı kırılacak dediler. Normalde bu evde kalanlar umreye gitti. Şu an evde yabancı bir kişi var. Üzerine kapı kilitlenmiş. Ben de ne olduğunu bilmiyorum" dedi.
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