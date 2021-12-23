Otomobilinin üzerinde haciz olduğu için ateşe verip yaktı
Adana’da aracının üzerinde 42 haciz bulunan kişi öfkelenip gazeteyle otomobilini tutuşturarak yaktı. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre, İlter G. 01 GG 146 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken ara sokakta bir anda durdu.
Daha sonra aracının içerisine gazete koyarak ateşe verdi.
Otomobil bir anda alev topunu dönüşerek yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı kısa sürede söndürdü. Ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Polisin yaptığı araştırmada İlter G.’nin aracının üzerinde 42 haciz bulunduğu için öfkelenip ateşe verdiği ortaya çıktı.
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