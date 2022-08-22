Üzerinde İbranice semboller olan 'deri kitap' ve 'kemer' ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada üzerinde İbranice işaret ve semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi.

DHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:22
Üzerinde İbranice semboller olan 'deri kitap' ve 'kemer' ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, torpido gözünde üzerinde İbranice işaret ve semboller olan deri kitap ile ceylan derisi üzerine İbranice motif ve sembollerin olduğu kemer ele geçirildi.

SERBEST KALDILAR

Otomobildeki Z.Y. ve Z.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


İbranice Kitap Kemer

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