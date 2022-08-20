Kolombiya'da bir kamyonetin içinde 4 ceset bulundu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, sahipsiz bir kamyonetin içinde 4 cesedin bulunduğu tespit edildi.

AA
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:06
Kolombiya'da bir kamyonetin içinde 4 ceset bulundu
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın kuzeyinde, terk edilmiş halde bulunan bir kamyonetten cesetler çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin biri kadın dört kişiye ait olduğunu belirledi.

Yetkililer, bu kişilerin işkence sonucu öldürüldüğünü tespit etti.

Cesetler kimlik tespiti için adli tıp merkezine götürülürken, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.



Kolombiya ceset

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