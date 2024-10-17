Üzerinde ruhsatsız tabanca da bulundu: Köpeğe silah doğrultan şahıs serbest bırakıldı

Bahçelievler'de bir kişi cadde üzerinde bulunan kaldırımda yürüdüğü sırada silah ile köpeği korkutmaya çalıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yakalanan M.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Üzerinde ruhsatsız tabanca da bulundu: Köpeğe silah doğrultan şahıs serbest bırakıldı
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DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 21:09

Olay, saat 02.40 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, Güneşli Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan kaldırımda yürüyen M.Ş. kaldırımda duran köpekten korktuğunu öne sürerek yanında bulunan silah ile köpeği korkutmaya başladı.

Köpeğin M.Ş.’ye havlaması ile M.Ş. olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.Ş.'yi gözaltına aldı.

M.Ş.'nin üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek bulundu.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen M.Ş. daha sonra serbest bırakıldı.


Etiketler: #Köpek #silah #ruhsatsız

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